Новости

"Глобальное утепление"
«Лучше сразу сделать дом хорошо, чем переплачивать». Артур Халиулов о тонкостях утепления
«Нужен альтернативный источник тепла». Иван Конев о классических и народных способах утеплить дом
«Коробка без утеплителя – это еще не дом». Наталья Пуховская об оценке энергоэффективности
Все материалы сюжета

Новый трансформатор мощностью 100 МВА установлен на подстанции «Светлая» в Шелехове

Специалисты Иркутской электросетевой компании ввели в работу новый трансформатор на подстанции «Светлая» в Шелехове. Мощность нового оборудования составляет 100 мегавольт-ампер, что в 2,5 раза превышает показатели предыдущего трансформатора.

«Увеличение мощностей здесь необходимо для обеспечения надежности электроснабжения жителей Шелехова и Шелеховского района. От «Светлой» питаются в том числе и подстанции, расположенные в Баклашах, Введенщине, Смоленщине. Всего это почти 26 тысяч человек», – рассказал главный инженер Южных электрических сетей Юрий Алмакаев.

Проектирование и подготовка реконструкции энергообъекта начались в марте, а строительно-монтажные работы велись с июня. Замена второго трансформатора на подстанции запланирована на конец первого квартала 2026 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес