Новый трансформатор мощностью 100 МВА установлен на подстанции «Светлая» в Шелехове

Специалисты Иркутской электросетевой компании ввели в работу новый трансформатор на подстанции «Светлая» в Шелехове. Мощность нового оборудования составляет 100 мегавольт-ампер, что в 2,5 раза превышает показатели предыдущего трансформатора.

«Увеличение мощностей здесь необходимо для обеспечения надежности электроснабжения жителей Шелехова и Шелеховского района. От «Светлой» питаются в том числе и подстанции, расположенные в Баклашах, Введенщине, Смоленщине. Всего это почти 26 тысяч человек», – рассказал главный инженер Южных электрических сетей Юрий Алмакаев.

Проектирование и подготовка реконструкции энергообъекта начались в марте, а строительно-монтажные работы велись с июня. Замена второго трансформатора на подстанции запланирована на конец первого квартала 2026 года.