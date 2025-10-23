63% иркутян уже планируют отпуск на 2026 год

Большинство жителей Иркутска уже начали планировать свой отпуск на следующий год. Согласно исследованию сервиса SuperJob, 63% иркутян определились с сезоном для основного отдыха в 2026 году.

Почти половина опрошенных (47%) предпочитают брать отпуск летом, тогда как весну выбрали 8% респондентов, осень – 6%, а зиму – лишь 2%. Каждый четвертый участник опроса пока не определился с сезоном отпуска.

Исследование также показало, что женщины чаще мужчин выбирают для отдыха летние месяцы. Респонденты с детьми значительно чаще предпочитают отпуск летом по сравнению с бездетными горожанами.