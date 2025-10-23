Три предприятия Приангарья получили 4 млн рублей на развитие рыбоводства

Три рыбоводных предприятия Иркутской области получили государственную поддержку в размере четырех миллионов рублей на развитие товарного рыбоводства. Победителями конкурса на предоставление субсидий из регионального бюджета стали ООО НПО «Иркутская форель», ИП Глава КФХ Гаврилюк Е.С. и ООО «Амфибия».

«Поддержка рыбоводных предприятий важна, поскольку стимулирует рост объёма выращивания товарной аквакультуры – форели. В целом мероприятия по содействию развитию аквакультуры, в том числе товарного рыбоводства реализуется в регионе около десяти лет», – отметил заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Алексей Лобыцин.

Средства направлены на возмещение части затрат, связанных с приобретением рыбопосадочного материала, кормов и их компонентов. Всего в регионе функционирует 32 рыбоводных участка, используемых для выращивания товарной рыбы.