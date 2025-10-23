Индийские НПЗ пересмотрят контракты на покупку российской нефти из-за американских санкций

Государственные нефтеперерабатывающие предприятия Индии решили пересмотреть действующие соглашения о закупках российской нефти после введения Соединёнными Штатами новых санкций против компаний «Роснефть» и ЛУКОЙЛ. По данным Reuters, представители государственных заводов Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum Corporation, Hindustan Petroleum Corporation и Mangalore Refinery & Petrochemicals подтвердили факт пересмотра контрактов, стремясь исключить прямые поставки российского сырья, сообщает РБК.

Собеседники агентства подчеркнули, что российские марки нефти редко приобретаются непосредственно у «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, чаще закупки осуществляются через посреднические структуры. Согласно сообщению Министерства финансов США, ограничительные меры затронули также ряд дочерних структур указанных компаний, при этом американским партнёрам предоставлена отсрочка до 21 ноября текущего года для урегулирования существующих обязательств.