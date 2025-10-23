Новости

"Глобальное утепление"
«Лучше сразу сделать дом хорошо, чем переплачивать». Артур Халиулов о тонкостях утепления
«Нужен альтернативный источник тепла». Иван Конев о классических и народных способах утеплить дом
«Коробка без утеплителя – это еще не дом». Наталья Пуховская об оценке энергоэффективности
Все материалы сюжета

Индийские НПЗ пересмотрят контракты на покупку российской нефти из-за американских санкций

Читайте также:

Лавров раскрыл причины резкого поворота США к идее перемирия
27 октября 2025
Трамп выдвинул условие для нового раунда переговоров с Путиным
26 октября 2025

Государственные нефтеперерабатывающие предприятия Индии решили пересмотреть действующие соглашения о закупках российской нефти после введения Соединёнными Штатами новых санкций против компаний «Роснефть» и ЛУКОЙЛ. По данным Reuters, представители государственных заводов Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum Corporation, Hindustan Petroleum Corporation и Mangalore Refinery & Petrochemicals подтвердили факт пересмотра контрактов, стремясь исключить прямые поставки российского сырья, сообщает РБК.

Собеседники агентства подчеркнули, что российские марки нефти редко приобретаются непосредственно у «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, чаще закупки осуществляются через посреднические структуры. Согласно сообщению Министерства финансов США, ограничительные меры затронули также ряд дочерних структур указанных компаний, при этом американским партнёрам предоставлена отсрочка до 21 ноября текущего года для урегулирования существующих обязательств.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Военная операция на Украине, 2025, последние новости":
Все материалы сюжета (730)


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес