Новости

"Глобальное утепление"
«Лучше сразу сделать дом хорошо, чем переплачивать». Артур Халиулов о тонкостях утепления
«Нужен альтернативный источник тепла». Иван Конев о классических и народных способах утеплить дом
«Коробка без утеплителя – это еще не дом». Наталья Пуховская об оценке энергоэффективности
Все материалы сюжета

Средняя пенсия в России возрастёт на 2 тыс. рублей в 2026 году

Согласно заявлению главы Социального фонда Сергея Чиркова, опубликованного ТАСС, индексирование страховых пенсий в 2026 году обеспечит повышение размера среднего пенсионного пособия примерно на 1,9 тысячи рублей. Эта мера затронет около 38 миллионов россиян-пенсионеров, увеличив общий объем расходов бюджета на социальные нужды до 11,9 триллиона рублей.

Читайте также:

Часть россиян получит пенсии за январь заранее — в декабре
28 октября 2025
Пенсионерам-шахтерам и лётчикам добавили пенсию в октябре
28 октября 2025

Повышение страхового пособия произойдет сразу с начала нового года и превысит уровень официальной инфляции (6,8%). Пенсии увеличатся на 7,6%. Это приведет к росту средней пенсии по возрасту до отметки чуть выше 27 тысяч рублей.

Ранее министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков заявлял, что пенсии в 2026 году могут быть проиндексированы более чем на 7,6%, если инфляция к концу текущего года окажется выше заложенной в госбюджет цифры в 6,8%. Однако уже в начале октября рост индекса потребительских цен составил 8–8,1%. Поэтому эксперты предполагают, что реальная величина, на которую увеличат пенсию, может оказаться больше.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес