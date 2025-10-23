Новости

"Глобальное утепление"
«Лучше сразу сделать дом хорошо, чем переплачивать». Артур Халиулов о тонкостях утепления
«Нужен альтернативный источник тепла». Иван Конев о классических и народных способах утеплить дом
«Коробка без утеплителя – это еще не дом». Наталья Пуховская об оценке энергоэффективности
Все материалы сюжета

ФНС может получить право раскрывать налоговую тайну бизнеса для контроля цен на продукты

Читайте также:

Посещаемость продуктовых магазинов в торговых центрах может сократиться на 8%
27 октября 2025
АКОРТ предупредила о рисках сбоев поставок из-за фиксации цен на продукты
27 октября 2025

Минпромторг подготовил законопроект, позволяющий Федеральной налоговой службе (ФНС) раскрывать коммерческую информацию бизнеса, касающуюся товаров продовольственной корзины. Речь идет о сведениях, которые в настоящее время составляют налоговую тайну, включая данные о формировании стоимости, сделках, доходах и расходах компаний. Об этом пишет газета «Известия».

«Чтобы осуществлять мониторинг цен на всех стадиях движения товаров, фиксируя значения на каждом этапе, на котором зафиксирован скачок стоимости, и в целях анализа причин роста цен заинтересованным федеральным органам исполнительной власти, необходим доступ к ряду данных, составляющих налоговую тайну», – говорится в документе.

Законопроект определяет ФНС ответственным органом за предоставление указанных сведений другим ведомствам. Правительство будет утверждать перечень товаров продовольственной корзины и список органов исполнительной власти, которые смогут получать эту информацию.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Продуктовый ритейл ":
Все материалы сюжета (1732)


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес