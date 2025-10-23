ФНС может получить право раскрывать налоговую тайну бизнеса для контроля цен на продукты

Минпромторг подготовил законопроект, позволяющий Федеральной налоговой службе (ФНС) раскрывать коммерческую информацию бизнеса, касающуюся товаров продовольственной корзины. Речь идет о сведениях, которые в настоящее время составляют налоговую тайну, включая данные о формировании стоимости, сделках, доходах и расходах компаний. Об этом пишет газета «Известия».

«Чтобы осуществлять мониторинг цен на всех стадиях движения товаров, фиксируя значения на каждом этапе, на котором зафиксирован скачок стоимости, и в целях анализа причин роста цен заинтересованным федеральным органам исполнительной власти, необходим доступ к ряду данных, составляющих налоговую тайну», – говорится в документе.

Законопроект определяет ФНС ответственным органом за предоставление указанных сведений другим ведомствам. Правительство будет утверждать перечень товаров продовольственной корзины и список органов исполнительной власти, которые смогут получать эту информацию.