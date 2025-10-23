Новости

Запуск новой категории бизнеса МСП+ отложили до 2026 года

Запуск новой категории бизнеса МСП+, которая должна была помочь компаниям, переросшим параметры малого и среднего предпринимательства, временно отложен, узнали «Известия».

Соответствующий механизм, проработку которого Владимир Путин поручил начать на ПМЭФ-2023, планировалось ввести в действие в текущем году.

В пресс-службе Минэкономразвития подтвердили, что законодательное определение категории МСП+ пока не установлено, поэтому в федеральном проекте не предусмотрены меры поддержки для таких предприятий. При этом дискуссия о расширении категорий предпринимателей продолжается в правительстве.

Пилотный проект по запуску нового механизма поддержки теперь планируют запустить не раньше 2026 года. Необходимость детальной проработки методологии, критериев отбора и механизмов поддержки стала основной причиной переноса сроков реализации инициативы.


