МинФин сформировал реестр майнеров, включив 1364 участника

Министерство финансов Российской Федерации приступило к созданию реестра майнеров. По словам министра финансов Антона Силуанова, в настоящий момент в реестре зарегистрировано 1 364 специалиста. Такое заявление было сделано министром на пленарном заседании Государственной Думы, сообщает ТАСС.

Кроме того, Силуанов сообщил, что Минфин решил ввести налог на доходы от майнинга. Министр подчеркнул необходимость принятия мер по урегулированию оборота криптовалюты, которая пока находится вне правового поля.

Антон Силуанов отдельно указал на достигнутые договоренности Министерства финансов и Центрального банка России относительно подготовки предложений по правовому регулированию криптовалютных операций, включая расчеты между государствами, работу криптобирж и обменники цифровых активов.

Министр выразил уверенность, что принятие соответствующих законов позволит упорядочить рынок криптовалют и обеспечить справедливое налогообложение всех участников рынка.

Ранее сообщалось, что российские власти рассматривают новые подходы к налогообложению майнинга. Согласно сообщению «Известий», Минфин анализирует два варианта: введение акциза на электроэнергию, используемую для майнинга, и установление стандартного налога на прибыль.