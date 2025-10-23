Потребление алкоголя в России снизилось до минимума с 1999 года

Потребление алкоголя в России достигло минимального уровня с 1999 года, составив 7,84 литра на душу населения по итогам сентября 2025 года. Данные основаны на информации Единой межведомственной информационно-статистической системы, изученной РИА Новости.

Еще месяцем ранее аналогичный показатель находился на уровне 7,93 литра. Столь низкое потребление алкоголя на душу населения последний раз фиксировалось в 1999 году, хотя методология учета с тех пор претерпела изменения.

Наименьшее потребление алкоголя зафиксировано в регионах Северного Кавказа: в Чечне показатель составил 0,13 литра, в Ингушетии – 0,62 литра, в Дагестане – 0,89 литра. В Москве потребление достигло 4,91 литра на человека, в Санкт-Петербурге – 6,55 литра.