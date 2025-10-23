Россельхозбанк на форуме «ПРОбизнес» представил новые условия сельской ипотеки в Иркутске

Директор Иркутского филиала Россельхозбанка (РСХБ) Наталья Баркова представила обновленные условия программы «Сельская ипотека» на секции «ПРОстроительство» форума «ПРОбизнес», который прошел в Иркутске при поддержке регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ».

Мероприятие стало ключевой площадкой для диалога между бизнес-сообществом, финансовым сектором и властями, а также обмена опытом и получения практических знаний для развития компаний в новых экономических условиях.

Наталья Баркова отметила, что жители Приангарья уже оценили достоинства этой меры господдержки: начиная с 2020 года по программе сельской ипотеки они получили 8,8 млрд рублей. C ее помощью жилищные условия в регионе улучшили 2596 семей.

«Круг получателей льготного кредита изменился. По новым условиям льготной программы, заявку могут подать сотрудники агропромышленного комплекса и предприниматели в этой сфере, в том числе главы КФХ и их работники. Также кредит доступен сотрудникам организаций, подведомственных Минсельхозу, Росрыболовству и Россельхознадзору. В перечень включены работники социальной сферы и органов местного самоуправления на сельских территориях. С этого года программа также распространяется на участников специальной военной операции, их жен и вдов», – отметила Наталья Баркова.

Изменения также коснулись первоначального взноса по ипотечной программе, теперь он составит от 30% от стоимости недвижимости. Программа позволяет получить ипотечный кредит на льготных условиях до 6 млн рублей сроком до 25 лет. При этом заемщик обязан в течение 5 лет подтверждать постоянную регистрацию в новом жилье и трудоустройство в указанных сферах.

«Эта мера направлена на развитие сельских территорий», – подчеркнула Наталья Баркова.

Средства кредита можно направить на приобретение готового жилого дома, либо на строительство или покупку земельного участка для ИЖС с привлечением аккредитованной подрядной организации (без использования эскроу-счетов). Также программа дает возможность приобрести квартиру в новостройке (на этапе строительства или готовой) в опорном населенном пункте в многоквартирных домах высотой не более 5 этажей.

Участники круглого стола обсудили проблемы сельских кадров, адресную государственную поддержку, планы по развитию ИЖС и аккредитацию подрядчиков. Особое внимание уделили перечню предприятий АПК, подходящих для реализации программы. Наталья Баркова уточнила, что список дорабатывается и его актуальную версию можно уточнить на цифровых каналах Россельхозбанка – Своё Жилье и Своё Село.