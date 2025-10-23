Почему рубль сохраняет спокойствие среди бурь геополитики?

Рубль на изменчивую геополитику реагирует сдержанно. «Может показаться, что обратной корреляции вовсе нет — на сближении позиций РФ и США на прошлой неделе курс рубля даже падал, а при эскалации держится относительно крепко, — отмечают аналитики БКС Мир инвестиций. — По идее, в такие нервные моменты риск-премия в рубле должна расширяться, но этого нет».
Причина стабильности — влияние иных факторов, поясняют эксперты.
«Фискальное ужесточение и риски монетарной паузы Центробанка поддерживают курс национальной валюты. Более того, при потеплении отношений повышаются оценки оттока капитала на фоне перспектив роста спроса на валюту под импорт».
На долгосрочной траектории факторы против рубля должны перевесить — есть тенденция к снижению экспорта, а это способно вскоре привести к сокращению предложения валюты на рынке. Почему это не происходит резко? Дело в том, что существует временной лаг между отгрузкой и оплатой сырья. Сейчас в страну всё ещё поступает выручка за нефть, проданную по более высокой цене, а экспортёры из-за высоких рублёвских ставок вынуждены продавать большие объёмы валюты. Однако курс Brent на днях достиг полугодового минимума, а есть ещё и разница цен с российской смесью нефти — это повлияет на притоки валюты в будущем.
«Волатильность может вернуться быстро», — предупреждают эксперты.
По мнению экспертов БКС, до конца года ожидания сводятся к движению пары USD/RUB выше 85, а затем и ближе к 90. К концу сезона курс евро может вновь приблизиться к отметке около 100 рублей. Для пары CNY/RUB ориентир остаётся прежним — уровень около 12 юаней за рубль.