Дефолты по облигациям удвоились: экономика оказалась в зоне риска

Рейтинговое агентство “Эксперт РА” фиксирует резкий рост проблем на долговом рынке РФ. С 1 января по 15 октября 2025 года насчитано 26 первичных технических и реальных дефолтов с учетом выпусков в ЦФА, при том, что за весь 2024 год было только 11, то есть рост относительно прошлого года уже в 2,4 раза. В списке около двадцати эмитентов классических облигаций и шесть эмитентов ЦФА.

– Это уже не точечные истории, а системный сигнал, – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. – Главная причина заключается в стоимости денег, так как длительный период высоких ставок съел запас прочности в балансах. Доходы бизнеса замедлились, операционный поток просел, кредитные портфели стали тяжелее. Уязвимее всего эмитенты со средним и спекулятивным рейтингом от BBB+ до B-.

Самые рисковые сектора российской экономики те же, оптовая торговля, строительство и девелопмент, тяжелая промышленность, целлюлозно-бумажная отрасль. В ВДО дефолтов больше по определению, что подтверждают оценки инвестиционных банков.

Последствия уже видны, так как спреды к ОФЗ у эмитентов второй линии расширяются, а требования инвесторов к ковенантам и залогам растут. Банки и фонды становятся осторожнее в лимитах.

Перекладка в первичном рынке становится сложнее для слабых профилей, зато сильные заемщики получают премию за качество. Риски рефинансирования в 2026 году повысятся из-за навеса погашений около 4 трлн рублей против 2,1 трлн в 2025 году.

К 15 октября уже зафиксировано 26 случаев, до конца 2025 года я ожидаю 32–36 с учетом высокого уровня ставок и ограниченного доступа к рефинансированию в сегменте ВДО. В 2026 году пик рисков придется на первое полугодие из-за навеса погашений около 4 трлн рублей, затем давление начнет спадать по мере мягкого снижения ставки и запуска ННКЛ.

– Базовый сценарий на 2026 год включает 30–35 дефолтов, осторожный - до 40–45 при слабом спросе и затяжной дезинфляции, оптимистичный порядка 22–28 при более быстром доступе к выпуску и стабилизации потоков. Риски выше у эмитентов с рейтингами от BBB+ до B- и в секторах строительства, оптовой торговли и тяжелой промышленности, поэтому инвесторам стоит держать короткую дюрацию и выбирать долговую нагрузку с комфортным графиком погашений, – резюмирует эксперт.