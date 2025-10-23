ИИ-ассистент в СберБизнесе на базе GigaChat вышел на новый уровень: теперь он сам предлагает бизнесу пути роста

ИИ-ассистент в СберБизнесе на базе нейросетевой модели GigaChat вышел на новый уровень развития. Главное обновление — персонализированные нейроподсказки, которые появляются прямо на главном экране интернет-банка СберБизнес. Они формируются автоматически на основе анализа финансовых данных компании, динамики выручки и рыночных трендов. После перехода по подсказке клиент попадает в чат с искусственным интеллектом, где получает пошаговые рекомендации и готовые решения — от аналитики продаж и выбора инструментов до формирования персонального плана действий.

В сервис также интегрированы новые ИИ-агенты, берущие на себя узкоспециализированные задачи бизнеса. Среди них — агент по планированию развития компании, формирующий персональные шаги масштабирования, и образовательный агент, определяющий на основе динамики показателей бизнеса зоны роста предпринимателя и предлагающий обучающие материалы и курсы на платформе «СберБизнес Live». Кроме того, ИИ-агент по участию в тендерах помогает предпринимателю оформить документы, рассчитать условия и подать заявку на участие. Всего в системе работает более 20 интеллектуальных агентов, каждый из которых обучен на профильных бизнес-базах знаний.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Когда мы запускали Giga-ассистента для пользователей СберБизнеса, он помогал с точечными задачами: проанализировать продажи, подготовить документы, найти нужную информацию. Теперь это не просто инструмент, а партнёр, который помогает смотреть на бизнес стратегически.

Мы видим, что предпринимателям важно быстро и легко понять, с чего начать взаимодействие с помощником. Теперь этот процесс стал максимально простым: искусственный интеллект сам анализирует данные компании и подсказывает, где можно вырасти, что улучшить и куда двигаться дальше.

Сегодня сервис доступен более чем 3 млн клиентов, а его функциональность постоянно расширяется. Это новый формат взаимодействия — когда искусственный интеллект не ждёт вопроса, а сам предлагает идею. Такие подсказки становятся реальной точкой роста для бизнеса, ведь они основаны на данных и помогают принимать решения быстрее, снижать нагрузку и фокусироваться на развитии».

Интернет-банкинг СберБизнес включает в себя веб-версию и мобильное приложение. Это универсальная онлайн-платформа для ведения и развития бизнеса, управления компанией и процессами, отслеживания ключевых показателей. СберБизнес позволяет осуществлять расчёты, взаимодействовать с контрагентами и госорганами, управлять расходами и персоналом, искать финансирование, отслеживать аналитику по компании и по отрасли и многое другое.