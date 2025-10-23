Российский рынок рухнул под давлением новых западных санкций

Российский фондовый рынок открылся значительным снижением утром четверга. Индекс Мосбиржи упал сразу на 3,9%, составив чуть менее 2550 пунктов, что стало следствием ухудшения внешнего фона из-за усиленного санкционного давления.

"Основной причиной падения стал новый раунд санкций, введённых накануне вечером Соединёнными Штатами Америки. Министерство финансов США ввело ограничения против двух крупнейших российских нефтяных гигантов — «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа». Американская сторона заявила, что готова вводить дальнейшие санкции, если сочтёт необходимым поддержать политику администрации президента Дональда Трампа в украинском конфликте. Одновременно глава Белого дома сообщил об отказе провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Венгрии", – отмечают аналитики БКС Мир инвестиций.

Ещё одним негативным фактором стала новость о новом пакете ограничений Евросоюза, который предполагает расширение санкций в отношении российских энергетических компаний и фирм-партнёров из третьих государств. Европейцы приступили к подготовке очередного пакета мер, увеличивая неопределённость и беспокойство участников рынка.

В результате инвесторы начали активно избавляться от активов, предпочитая избегать вложений в Россию в ожидании дальнейшего усиления экономических последствий. Таким образом, общая картина вызывает опасения у инвесторов и создаёт ощущение нарастающего кризиса.