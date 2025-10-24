«Траектория`25»: выходи на траекторию роста

Сегодня бизнес как никогда требует максимальной включенности. Как адаптироваться к новым вызовам, сохранять позиции, мотивировать команду и при этом не утонуть в операционке? Получить ответы на эти вопросы можно будет на бесплатной конференции «Траектория`25», которая пройдет 30 октября в Иркутске.

Для кого эта конференция?

Для собственников бизнеса, руководителей, директоров. Регистрируйтесь по ссылке.

Что будет на «Траектории`25»?

4 тематических потока:

управление и команда,

продажи,

автоматизация,

маркетинг.

На каждом из них будут обсуждаться актуальные тренды, которые волнуют каждого руководителя. В том числе, какие возможности ИИ можно и нужно использовать в бизнес-практике, что такое вайб-кодинг, как работают маркетинг и AI-дизайн. Какие новые инструменты для автоматизации бизнеса стоит взять на заметку. Как работает психология команды и как руководителю работать с ней.

Экспертные спикеры: лауреат премий «Маркетолог года» и «Предприниматель года» Владимир Кривов и эксперты от Битрикс24, Центра Веб-решений, 2ГИС, Мегафон, Сбермаркетинг и др. Они поделятся своим реальным опытом – успехами и ошибками, дадут консультации по вашим вопросам.

Реальный разбор маркетинга вашей компании от эксперта в области IT и маркетинга.

Вы узнаете, какие процессы могли стать эффективнее и не стали, как работа маркетолога может повлиять на результат и что выбрать: работу по стратегии или индивидуальный подход.

Консультация по автоматизации. Ответы на конкретные вопросы: с чего начать внедрение CRM, как настроить автоматические напоминания для клиентов.

Нетворкинг в начале конференции. Возможность заявить о себе и завязать сотрудничество с другими владельцами бизнеса из вашего города.

Где и когда пройдет «Траектория`25»?

30 октября в Иркутске в бизнес-центре «Байкал» с 10:00 до 17:00.

Прямая речь:

Владимир Кривов, лауреат премий «Маркетолог года» и «Предприниматель года»:

Настоящий воин не тот, кто умеет сражаться, а тот, кто постоянно совершенствует своё мастерство. На «Траектории» собираются те, кто в неспокойное экономическое время готовится не просто выстоять, а совершить рывок. Если вы из них, то забудьте о стандартных приемах продвижения через соцсети или личный бренд. Я расскажу вам о новых трендах, которые другие будут применять только через год.

Владимир Бузовский, генеральный директор «Центр Веб-Решений»:

Участие в «Траектории`25» – это ваш шанс узнать о возможностях Битрикс24, о которых на широкую бизнес-аудиторию никто никогда не рассказывает и навсегда изменить представление об этом сервисе. Я расскажу, как интерфейсы влияют на производительность сотрудников, определяют бизнес-процессы, как с их помощью автоматизировать и упростить бизнес-процессы. И конечно, это возможность вживую обсудить наболевшие вопросы.

Арнис Миллерс. Дизайн-директор СберМаркетинг

У меня ровно 0 идей, где и как можно полезнее и энергичнее провести этот осенний четверг 30 октября, чем на «Траектории`25». Я расскажу, как мы с дизайн-командой учимся по-новому решать задачи, находим мотивацию даже в рутине и успеваем в эксперименты с технологиями.

Регистрируйтесь по ссылке.

Уточнить информацию по вопросам участия можно в компании «Центр Веб-решений» по тел. +7 (914) 926 11 69 или email: tbruslan88@gmail.com

18+