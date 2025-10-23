Новости

Виктор Ильичев избран президентом Союза строителей Иркутской области

Отчетно-выборное собрание Союза строителей Иркутской области состоялось в столице Приангарья. В его рамках был избран президент некоммерческой организации.

<p>Фото: пресс-служба мэрии Иркутска</p>

По результатам открытого голосования президентом стал основатель группы компаний «ВостСибСтрой» Виктор Ильичев, рассказали в пресс-службе мэрии. Под его руководством НКО продолжит свою деятельность как место для обсуждения актуальных вопросов, принятия значимых решений для развития отрасли. Ассоциация будет защищать и продвигать интересы строительных организаций.

Некоммерческая организация была создана в ноябре 1996 года. Ее бессменным президентом являлся Заслуженный строитель РФ Юрий Шкуропат. В феврале 2025-го он сложил свои полномочия по состоянию здоровья. После этого Союзом руководил Виктор Бровко.

/ Сибирское Информационное Агентство /
