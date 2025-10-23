Новости

Иркутский авиазавод построит новый цех для МС-21

Иркутский авиационный завод получил разрешение на строительство нового цеха для самолетов МС-21. Документ выдан на период до 5 марта 2029 года, соответственно, объект должен появиться не позднее этого срока, следует из перечня разрешений на строительство за третий квартал 2025 года, опубликованного на сайте мэрии.

Цех будет предназначен для механической обработки крупногабаритных деталей для МС-21 из алюминиевых и титановых сплавов. Его площадь будет равна 38,1 тысячи квадратных метров. Вместимость составит 736 человек.

Проект разрабатывает Сибирский проектно-конструкторский и научно-иследовательский институт авиационной промышленности.


