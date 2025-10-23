Китай откладывает закупки российской нефти из-за санкций США

Государственные нефтяные компании Китая прекратили закупку российской нефти после того, как Соединённые Штаты Америки ввели санкции против российских энергетических гигантов «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа». Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники.

Среди государственных компаний, принявших такое решение, оказались PetroChina, Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil. Эти организации собираются прекратить морские поставки российской нефти, по крайней мере, на короткий период, пока сохраняются риски, связанные с западными санкциями.

Согласно информации Reuters, российские компании традиционно реализуют свою продукцию в Китай через посреднические структуры, а не напрямую покупателям. Большая часть нефти поступает независимым китайским нефтеперерабатывающим заводам, известным как «чайники». Источники утверждают, что эта категория производителей тоже готова отложить сделки с Россией, хотя впоследствии они всё равно вернутся к закупкам российской нефти.

Одновременно стало известно, что индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы начинают анализировать договоры, стараясь исключить прямую поставку российской нефти. Согласно источникам агентства Bloomberg, Индия вовсе может остановить закупки российской нефти в связи с новыми санкционными мерами Вашингтона.