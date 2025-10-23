План развития территории вокруг нового аэропорта разработают в Иркутске

Рабочую группу создали в Приангарье для разработки плана развития экономики территории вокруг нового аэропорта Иркутска. В нее вошли представители власти и бизнеса. Накануне состоялось первое заседание.

Участники рассмотрели предварительный план размещения аэропортового комплекса и обсудили позитивный опыт других регионов, как можно эффективно использовать территории около аэропорта. Рассматривается возможность создания складских комплексов, конгрессно-выставочного комплекса, индустриальных и технопарков. Также предусмотрят расширенную организацию таможенного оформления и логистического сопровождения грузов для удобства предпринимателей.

«Уже на этом этапе мы должны предусмотреть возможность создания аэропортовой инфраструктуры, чтобы на стратегически важных портовых территориях реализовать мощный многофункциональный хаб, который станет фундаментом регионального экономического роста. Это совместная с предпринимателями работа, поэтому мы пригласили деловое сообщество Приангарья включиться в процесс и направить свои предложения в рамках проведения предпроектных работ», – подчеркнул и. о. министра экономического развития и промышленности Виктор Цишковский.

Предпроектные работы уже стартовали. В их рамках будет предусмотрена возможность для перспективного создания второй взлетно-посадочной полосы, расширения аэровокзального и аэродромного комплексов. Прорабатываются вопросы транспортной доступности, строительства дорог и коммунальной инфраструктуры.

Завершить предпроектные работы планируют в марте 2026 года. Затем на их основании разработают проектную документацию. Начать строительство аэропортового комплекса рассчитывают в 2028 году.