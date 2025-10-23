Семейная ипотека оседает в столицах

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание президента Владимира Путина на проблему распределения льготных кредитов по семейной ипотеке, отметив, что большинство таких займов получают жители столицы и Санкт-Петербурга вместе с окрестностями. Эта ситуация вызывает опасения относительно эффективности программы поддержки семей с целью повышения рождаемости, сообщает РБК.

«При внимательном рассмотрении, Владимир Владимирович, оказывается, что семейная ипотека сегодня превращается в столичную ипотеку», — сказала она, обращаясь к президенту Владимиру Путину.

Выступая на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики, Матвиенко озвучила предложение пересмотреть механизм предоставления льготной ипотеки, настаивая на необходимости привязывать выдачу кредитов к региону фактического проживания заемщиков. Она подчеркнула, что покупка жилья в родных краях создаст предпосылки для устойчивого развития регионов и предотвращения миграции молодежи в крупные города.

Кроме того, Матвиенко выдвинула инициативу дифференцировать процентную ставку по программам семейной ипотеки в зависимости от количества детей в семье, что сделает программу более привлекательной для многодетных семей.

Она добавила, что подобные меры будут стимулировать активное строительство жилья в регионах, развивать инфраструктуру в отдалённых районах и облегчат использование рынка вторичной недвижимости, что актуально ввиду недавно введенного разрешения на такую практику.



За январь-сентябрь 2025 года в России было выдано ипотечных кредитов на общую сумму 2,65 трлн рублей, из которых почти 83% составили льготные займы. Из общей суммы примерно четверть выделялась именно на семейную ипотеку.