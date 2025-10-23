Темпы роста цен на новостройки замедлились в Иркутске

Аналитики Restate изучили, как изменились цены на недвижимость в крупных городах Сибири по итогам третьего квартала 2025 года. В Иркутске отмечается рост стоимости новых объектов.

В Иркутске новостройки подорожали в среднем на 1,2%, до 165,4 тысячи рублей. При этом, по данным экспертов, темпы явно замедлились по сравнению с предыдущими кварталами.