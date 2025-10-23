Новости

Темпы роста цен на новостройки замедлились в Иркутске

Аналитики Restate изучили, как изменились цены на недвижимость в крупных городах Сибири по итогам третьего квартала 2025 года. В Иркутске отмечается рост стоимости новых объектов.

В Иркутске новостройки подорожали в среднем на 1,2%, до 165,4 тысячи рублей. При этом, по данным экспертов, темпы явно замедлились по сравнению с предыдущими кварталами.

Есть в Сибири города, где цены и вовсе упали: в Новосибирске первичное жилье подешевело на 13,2%, до 137,4 тысячи рублей, что связано с насыщением рынка и ростом конкуренции среди застройщиков, активно корректирующих стоимость. В Красноярске снижение составило 2,6%, цены сократились до 131,7 тысячи рублей за «квадрат», что обусловлено сезонным фактором.


