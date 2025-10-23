Иркутск стал городом с самым дорогим жильем в Сибири

Эксперты Restate изучили цены на недвижимость в крупных городах Сибири по итогам третьего квартала 2025 года. Они выявили среди них населенные пункты с самыми высокой стоимостью «квадратов».

Лидером в списке является Иркутск: здесь средняя цена квадратного метра в новостройках составляет 165,4 тысячи рублей, вторичном жилье – 139,6 тысячи рублей. На втором месте – Омск –159,3 тысячи и 114,2 тысячи рублей соответственно, далее следуют Барнаул –138,8 тысячи и 125,9 тысячи рублей, Кемерово – 138,4 тысячи и 111,4 тысячи рублей, Новосибирск – 137,4 тысячи и 137 тысячи рублей, в Красноярске – 131,7 тысячи и 133 тысячи рублей.

Самые высокие ценовые диапазоны наблюдаются в Иркутске и Новосибирске. Как отмечают аналитики, это связано с тем, что указанные города сохраняют статус экономических центров округа и фокусируют основной платежеспособный спрос.