Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 24 октября: 10 634,3301 руб/1 г золота и 124,7900/1 г серебра

ЦБ РФ с 24 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 10 634,3301 руб.
  • 1 грамм серебра - 124,7900 руб.
  • 1 грамм платины - 4 049,9299 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 723,3201 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 311,9698 р. (2,85%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 6,3300 р. (4,83%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 50,7302 р. (1,24%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 7,1800 р. (0,19%).

