Путин пообещал ошеломляющий ответ на удары вглубь России: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Путин пообещал ошеломляющий ответ на удары вглубь России, Китай приостановил закупки российской нефти из-за санкций, названы последствия сокращения поставок горячего из РФ, а Иркутск стал городом с самым дорогим жильем в Сибири. Подробнее – в обзоре SIA,RU.

Ответ на удары

Президент РФ Владимир Путин пообещал ответить на удары вглубь России Tomahawk и другим дальнобойным оружием. «Это попытка эскалации. Но, если таким оружием будут наноситься удары по российской территории, ответ будет очень серьезным, если не сказать ошеломляющим. Пусть они об этом подумают», – заявил российский лидер.

Отказ от нефти

Несколько крупнейших государственных нефтяных компаний Китая решили воздержаться от поставок российской нефти морским путем в краткосрочной перспективе на фоне санкций США. Речь о PetroChina, Sinopec, China National Offshore Oil Corporation и Zhenhua Oil, отмечает Reuters. При этом большая часть горючего закупается независимыми нефтеперерабатывающими компаниями.

Последствия санкций

Как отметил Владимир Путин, на фоне сокращения поставок нефти из РФ цены в мире непременно вырастут. «Вот если резко уменьшится количество нашей нефти и нефтепродуктов на мировом рынке, то вырастут цены. И мы с моим американским коллегой тоже об этом говорили», – сказал он и добавил, что введенные Америкой санкции являются способом надавить на РФ и не способствуют укреплению отношений между странами.

Самый дорогой

Эксперты Restate изучили цены на недвижимость в крупных городах Сибири по итогам третьего квартала 2025 года и выявили среди них населенные пункты с самыми высокой стоимостью «квадратов». Лидером списка стал Иркутск, где средняя цена квадратного метра в новостройках составляет 165,4 тысячи рублей, во вторичном жилье – 139,6 тысячи рублей. В топ-3 также вошли Омск и Барнаул.

Будущее аэропорта

Рабочую группу создали в Приангарье для разработки плана развития экономики территории вокруг нового аэропорта Иркутска. В нее вошли представители власти и бизнеса. Накануне состоялось первое заседание. Участники рассмотрели предварительный план размещения аэропортового комплекса и обсудили позитивный опыт других регионов, как можно эффективно использовать территории около авиаузла. Планируется создать мощный многофункциональный хаб, который станет фундаментом регионального экономического роста.