Премьер Бельгии заморозил планы ЕС по разморозке российских активов

Европейские лидеры отложили принятие решения относительно судьбы замороженных российских активов общей стоимостью около €140 миллиардов, предназначавшихся для оказания помощи Украине. Обсуждение было перенесено на декабрь текущего года.

Главной причиной задержки стало несогласие Бельгии, чья позиция оказалась решающей.По данным источников издания Politico, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер на закрытой встрече занял бескомпромиссную позицию по поводу использования замороженных российских активов и переговоры «зашли в тупик». Ранее он уже отвергал схему передачи имущества России, предупреждая, что это может создать риски и для королевства, и для всего Евросоюза. Большая часть замороженных активов Москвы хранится в депозитарии Euroclear, который находится на бельгийской территории, передаёт РБК.

Напомним, значительная доля российских резервов была заблокирована странами Запада вскоре после начала специальной военной операции на Украине. Эти средства хранятся преимущественно в депозитариях, расположенных в Европе, включая крупнейший финансовый центр Европы — брюссельский депозитарий Euroclear.

Ранее министр финансов Ирландии и лидер Еврогруппы Паскаль Донохью также обозначил ряд требований перед возможным использованием российского имущества для нужд украинской стороны. Среди них соблюдение международного права, обеспечение финансовой устойчивости зоны евро и необходимость дальнейших шагов по поддержке экономики и обороны Украины.

Первоначально инициативу по финансированию восстановления инфраструктуры Украины российскими средствами поддерживали крупные игроки блока, включая Германию и Францию. Однако согласие Парижа было связано с требованием учитывать нормы международного права. Соединённые Штаты заявили, что не намерены присоединяться к европейскому проекту.

Москва неоднократно подчеркивала недопустимость подобного шага, заявляя о возможных юридических последствиях.

Ранее президент России Владимир Путин с иронией прокомментировал утверждение бизнесменов о том, что хранить активы за рубежом надежнее. «Я часто слышал: ну там надежнее. А теперь?» — задал вопрос глава государства на съезде РСПП. После введения западными странами санкций из-за специальной военной операции на Украине заморожены оказались $300 млрд резервов Банка России, а также счета и имущество некоторых россиян, в том числе крупных бизнесменов.