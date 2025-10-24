Путин предупреждает мир о жестком ответе на удары Tomahawk

Президент России Владимир Путин предостерёг Украину и её союзников от возможного применения дальнобойных ракет типа Tomahawk, пообещав, что ответ России будет серьёзным, даже «ошеломляющим». Такое заявление прозвучало сразу после заседания Российского географического общества, передаёт РБК.

Отвечая на вопрос журналистов, Путин указал, что передача Украиной или третьими сторонами таких вооружений станет попыткой радикальной эскалации конфликта.

«Это попытка эскалации, но если таким оружием будут наносить удары по российской территории, ответ будет очень сильным, если не сказать ошеломляющим. Пусть они об этом подумают», — предупредил президент России.

Эта позиция стала реакцией на недавнее заявление украинского президента Владимира Зеленского, высказавшего надежду на получение дальнобойных ракет от западных партнёров. Несмотря на прежнюю неопределённость в поставках американского вооружения, теперь появились слухи о возможном предоставлении аналогичных типов вооружений из арсеналов стран Европы.

Тем временем российские власти дали понять, что готовы активно совершенствовать свою систему ПВО, чтобы нейтрализовать угрозу со стороны современных крылатых ракет. Путин добавил, что в случае снятия запрета на нанесение ударов с применением дальнего оружия Запад фактически вступит в прямое столкновение с Россией.