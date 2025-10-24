Трамп: Оценим воздействие санкций через полгода

Путин назвал санкции попыткой оказать давление на Москву, но подчеркнул, что Россия «чувствует себя уверенно, устойчиво».

Влияние новых санкций США на Россию станет ясно через шесть месяцев, заявил президент США Дональд Трамп. Так он ответил на слова российского коллеги Владимира Путина о том, что ограничения не работают, передаёт РБК.

«Рад, что он [Путин] так думает. Посмотрим через полгода», — сказал глава Белого дома.

Под новые санкции попали ведущие российские нефтегазовые компании — «Роснефть» и ЛУКОЙЛ вместе с их зарубежными подразделениями. Ограничения введены американским правительством на основании обвинения в недостаточной открытости российского руководства на переговорах по вопросам Украины.

Белый дом ожидает ощутимого воздействия санкций на российскую экономику, представитель администрации Кэролайн Левитт подчеркнула, что американское руководство принимает меры осознанно и целенаправленно. Путин, комментируя ситуацию, расценил действия США как способ внешнего давления, отметив, что сильное государство должно действовать независимо от внешней воли. Российский лидер подтвердил уверенность в способности страны противостоять внешнему воздействию, несмотря на возможные экономические трудности.

Ранее стало известно, что индийские нефтеперерабатывающие заводы пересмотрят контракты на приобретение российской нефти после введения Соединёнными Штатами новых санкций против компаний «Роснефть» и ЛУКОЙЛ. Согласно источнику Reuters, представители государственных предприятий Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum Corporation, Hindustan Petroleum Corporation и Mangalore Refinery & Petrochemicals подтвердили пересмотр договоров, намереваясь минимизировать прямые закупки сырой нефти из России. Они отметили, что нефть российских марок традиционно приобреталась не напрямую у «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, а через посредников.

Также Reuters стало известно, что китайские государственные нефтяные компании прекратили покупать российскую нефть вслед за новыми санкциями США против российских энергетических гигантов «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа». Компании PetroChina, Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil приняли решение временно отказаться от морских поставок российской нефти, опасаясь рисков, вызванных западными санкциями.