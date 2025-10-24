«Трамп хочет закончить конфликт на Украине до конца 2025 любыми способами» – эксперты

Владимир Путин заявил, что встреча с президентом США Дональдом Трампом, вероятно, будет перенесена. Российско-американская встреча должна была пройти в Будапеште, однако Путин подчеркнул, что любая такая встреча требует тщательной подготовки, иначе существует риск отсутствия конкретных результатов. Российский лидер также подверг критике новые санкции, введенные Минфином США ночью 23 октября против российских компаний, считая, что они не укрепляют отношения двух стран, которые «только-только начали восстанавливаться».

Газета «Ведомости” публикует мнения экспертов, которые объясняют, почему новый этап переговоров оказался невозможен.

Трамп заинтересован в скорейшем перемирии при категорическом несогласии Европы и Украины с российским видением урегулирования конфликта, считает заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. После Анкориджа Трамп понял, что, если добиваться окончательного мирного урегулирования на той основе, что была бы приемлема для России, это будет исключительно долгий процесс, который не поддержит Европа. Поэтому, полагая, что жесткий нажим на Россию ускорит достижение перемирия, Трамп решил поддержать новую волну санкций и военных действий против российских объектов энергетики.

Однако, по словам Суслова, Россия не готова к перемирию по текущей линии фронта, оно будет означать, что никакого окончательного урегулирования не будет и лишь усилятся первопричины конфликта. Украина в таком сценарии будет и далее получать масштабную военную помощь Запада и де-факто интегрироваться в орбиту НАТО, усиливая гонку вооружений и политические конфликты вокруг русского языка и Православной Церкви Московского Патриархата. Пока же Вашингтон предпочитает тактику принудительного прекращения огня без учёта долгосрочного мирного процесса.

Руководитель Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Виктория Журавлёва соглашается с мнением Суслова, отмечая, что Трамп, по-видимому, очень хочет закончить конфликт на Украине до конца 2025 г. любыми доступными способами. Она добавляет, что Россия имеет чётко сформулированные военные цели, достижение которых обязательно предшествует заключению перемирия. Журавлёва уверена, что временное прекращение огня в текущих обстоятельствах позволит Украине укрепить свои силы и подготовиться к новым военным действиям, что противоречит интересам России.