«Альфа-Капитал»: Геймификация в финансовых приложениях перестает быть просто модным трендом

Компания запустила в своем мобильном приложении игру «Капитальный забег». Ее центральным персонажем стал маскот компании бычок Гаврюша. На этот раз он отправился в Капитал Сити – город, полный сюрпризов и призов, за которые нужно будет побороться, преодолев различные испытания.

На дистанции Гаврюше будут встречаться неожиданные препятствия: он рискует столкнуться с дефолтом или встретить черного лебедя и других животных, связанных с фондовым рынком.

«Геймификация в финансовых приложениях перестает быть просто модным трендом и становится элементом устойчивого развития отрасли и инструментом взаимодействия с пользователями. Использование интерактивных механизмов делает работу с финансами более понятной и вовлекающей, повышая интерес пользователей и формируя новую культуру взаимодействия с инвестиционными продуктами. В прошлом году мы впервые интегрировали игру с маскотом в свое приложение, предложив клиентам совершить "Капитальный прыжок", где они вместе с Гаврюшей пробовали достичь вершин фондового рынка. Мы намерены и далее двигаться по пути внедрения наиболее актуальных новых технологий в пользовательский опыт», – отметила Ирина Кривошеева, генеральный директор УК «Альфа-Капитал».