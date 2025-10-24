Новости

Первые МС-21 выпустят в 2026 году

В 2026 году Объединённая авиастроительная корпорация («Ростех») намерена запустить производство двух среднемагистральных самолётов МС-21. Об этом сообщил генеральный директор корпорации Сергей Чемезов 23 октября.

По его словам, в конце следующего года самолёт МС-21 получит сертификацию с комплектующими отечественного производства.

Одновременно запланировано начало выпуска ещё двух моделей пассажирских лайнеров — регионального самолёта Ил-114-300 и ближнемагистрального SJ-100. Сертификат типа для обоих последних аппаратов ожидается получить в первой половине 2026 года.

К 2030 году госкорпорация рассчитывает выйти на производство 36 таких машин в год, сообщает газета "Ведомости"


