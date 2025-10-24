Валентина Матвиенко выступила за создание общероссийской сети яслей

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к проблемам женщин, сталкивающихся с трудностью совмещения профессиональной карьеры и воспитания детей. Выступая на Совете по демографической политике, она призвала расширить сеть государственных яслей в стране, подчеркнув нехватку мест в дошкольных учреждениях.

«Практически все регионы выполнили поручение президента по строительству детсадов, теперь дефицита практически нет. А вот яслей пока недостаточно. А женщины боятся на три года остаться без работы, выбыть из своей профессии»,— подчеркнула спикер.

Такая проблема становится критичной в свете нехватки квалифицированных работников в разных отраслях экономики. Если спрос на рабочую силу увеличится одновременно с ростом числа новорожденных, система образования и здравоохранения окажутся под дополнительным давлением. Создание сети качественных и доступных яслей помогло бы женщинам продолжать работу, сохраняя профессиональные компетенции и повышая шансы карьерного роста.