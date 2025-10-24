Новости

Более 700 млрд рублей направят на создание кластера переработки металлов в Сибири

Россия планирует инвестировать более 700 млрд рублей в создание кластера глубокой переработки критических металлов в Ангаро-Енисейском макрорегионе. Об этом сообщил секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу в статье для «Известий».

«Кластер глубокой переработки критических металлов в Ангаро-Енисейском макрорегионе – это экосистема, объединяющая науку, образование, промышленность и инвестиции. Проект реализуется на территории Большой Сибири и объединяет десятки предприятий, научных институтов и вузов в единую сеть», – отметил секретарь СБ РФ.

Помимо редких и редкоземельных металлов, в кластере получат развитие новые материалы, полупроводники, силовая электроника, 3D-печать, робототехника и искусственный интеллект. Проект предусматривает создание интегрированной среды, где исследовательские лаборатории будут соседствовать с производственными цехами.


/ Сибирское Информационное Агентство /
