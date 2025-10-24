Новости

Национальный автомобильный союз предложил проверить качество топлива на АЗС

Национальный автомобильный союз направил вице-премьеру Дмитрию Григоренко обращение с просьбой организовать проверки качества топлива на автозаправочных станциях. В организации сообщили о появлении на заправках топлива, не соответствующего требованиям законодательства. Об этом пишет газета «Известия».

«По данным участников рынка и по обращениям автомобилистов в Национальный автомобильный союз, на заправках появляется топливо, не соответствующее требованиям законодательства. Образуются нелегальные АЗС, мобильные заправочные комплексы, реализующие разные виды моторного топлива без использования сертифицированного оборудования, с недоливом», – говорится в письме НАС.

Ранее иркутская сеть автозаправочных станций БРК ограничила продажу бензина. Теперь физлица могут приобрести до 20 литров в одни руки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
