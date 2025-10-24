Как правильно узаконить перепланировку

С 1 апреля 2024 года вступил в силу обновлённый порядок оформления перепланировок объектов недвижимости в России. Новый регламент устанавливает строгую последовательность действий для официального признания любых изменений в границах и конфигурации помещений, сообщили в Росреестре Иркутской области.

Любая перепланировка жилого помещения (квартиры, комнаты) или коммерческого пространства возможна только после предварительного согласования с местными органами власти. Например, такие процедуры включают объединения или разделения помещений, устройство кладовки, перенос дверей и другое.

Чтобы провести легальную перепланировку, сначала потребуется разработать проект изменений, подать уведомление в местные органы власти и получить одобрение проекта.

Затем, после завершения ремонтных работ, владелец должен пригласить кадастрового инженера, который составит специальный технический план объекта недвижимости. Этот документ фиксирует произошедшие изменения и подтверждает законность выполненных мероприятий.

Завершив оформление технического плана, владелец отправляет его и подтверждение окончания работ обратно в муниципальные органы. Там формируется комиссия, принимающая выполненные работы, и утверждается соответствующий акт.

Только после этого администрация сама направляет документы в Росреестр для внесения изменений в госреестр недвижимости.

"Важно помнить, что любые изменения, сделанные без официальной регистрации, признаются незаконными. Нарушение порядка грозит штрафами и необходимостью возврата помещения в первоначальный вид. Без должного оформления могут возникнуть проблемы при дальнейшей эксплуатации и продаже недвижимости", - предупреждают эксперты Росреестра.