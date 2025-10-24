Ключевая ставка в России: будет ли снижение?

Российская экономика в 2025 году вырастет не более, чем на 0,8%, - заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф. Напомним, что в 1 квартале 2025 года российский ВВП вырос на 1,4% в годовом выражении, а во 2 квартале ВВП замедлил рост уже до 1,1% год-к-году, так что во 2 квартале текущего года уже можно было наблюдать спад экономики в квартальном исчислении.

При этом Греф уточнил, что Сбербанк прогнозирует в 2027-2028 годах рост экономики России примерно на 1-1,5% в год. По данным Росстата, в России за 9 месяцев 2025 года промышленное производство в России выросло всего на 0,7% в годовом выражении, причём в основном вытянула этот рост на себе обрабатывающая промышленность, темпы роста в которой стали уже ниже 3% в годовом исчислении, остальные сегменты промышленности находятся в непрерывном спаде уже давно.

– К этому можно добавить очень слабые темпы роста розничной торговли, падение в секторе грузоперевозок и снижение ввода в эксплуатацию нового жилья. Причиной слабой динамики экономического роста, на наш взгляд, стала, главным образом, ограниченная доступность финансирования бизнеса из-за высоких процентных ставок банков, – отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Ключевая ставка ЦБ РФ в 17% годовых остаётся слишком высокой. Для увеличения темпов экономического роста в России нужно, на наш взгляд, снижать ключевую ставку до оптимального, по прогнозам Сбербанка, среднего уровня в 12-14% годовых.

– Мы полагаем, что завтра регулятор может принять решение о снижении ключевой ставки, но оно будет небольшим, от 0,5 до 1 процентного пункта. А возможная пауза в снижении «ключа» в конце года может стать основой для дальнейшего замедления и без того слабого роста российской экономики, – резюмирует Наталья Мильчакова.