Почему "Полюсу" санкции ЕС не страшны

Российскую золотодобывающую компанию “Полюс” Евросоюз включил в новый 19-й пакет санкций, который вступил в силу 23 октября 2025 года. Однако представители “Полюса” заявили ТАСС, что введенные рестрикции не повлияют на операционную деятельность компании.

– Это особенно актуально на фоне продолжающихся комплексных санкционных мер, в том числе ограничений на транспортировку российской нефти и СПГ, а также введенных США санкций против нефтяных гигантов России Роснефти и Лукойл, – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Почему же запреты Евросоюза не оказывают значительного воздействия на “Полюс”? Во-первых, компания уже два года функционирует в условиях американского списка SDN, что стало для нее привычной бизнес-реальностью. Во-вторых, основным рынком сбыта золота для “Полюса” остаются страны Азии и внутренний рынок России, где ограничения ЕС менее ощутимы или вовсе не существенные.

За 2025 год компания активно продавала золото в крупных объемах именно по этим направлениям, что позволило ей сохранять стабильные выручку и экспортные потоки. Это подкрепляется тем, что Евросоюз прежде всего ограничивает доступ к своим рынкам, но “Полюс” не зависит критически от этих направлений.

За 9 месяцев 2025 года по МСФО компания продемонстрировала впечатляющие операционные и финансовые результаты. Скорректированная EBITDA выросла на 32%, а чистая прибыль на 27% к прошлому году. Такие показатели подчеркивают прочность защитных свойств золота как актива в условиях геополитической неопределенности и санкций.

– Мы ожидаем, что по итогам 2025 года финансовые результаты “Полюса” продолжат расти. Акции компании имеют потенциал для дальнейшего укрепления, учитывая устойчивый спрос на драгметаллы, обновления рекордов их стоимости на мировом рынке и эффективно выстроенную цепочку продаж. Несмотря на новые санкции Евросоюза, “Полюс” остается надежным игроком в золотодобывающем секторе с сильной операционной базой и хорошей перспективой роста, что особенно важно для инвесторов, ориентированных на защитные активы и устойчивость в условиях внешних санкционных ограничений, – резюмирует Владимир ЧЕрнов.

Рост финансовых показателей и аппетит к золоту делают акции компании интересной точкой входа на российском рынке капитала в конце 2025 года, после завершения коррекционного снижения котировок на фоне всеобщего негатива от геополитики и возобновления из роста.