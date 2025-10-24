Акции ЛУКОЙЛа рухнули на фоне санкций и внутренних новостей

23 октября на фоне одного из сильнейших обвалов российского фондового рынка в 2025 году одним из лидеров падения оказались акции ЛУКОЙЛа, подешевевшие на 5,6% до 5716 руб. за бумагу.

– Акции компании выступают одним из лидеров роста после объявления президента США Трампа о санкциях против двух крупнейших российских нефтяных корпораций – ЛУКОЙЛа и Роснефти. Мы считаем, что санкций США против российских нефтяных гигантов — это запугивание партнёров России по импорту нефти, в основном Китая и Индии, – отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Китай уже твёрдо заявил, что покупать российскую нефть продолжит. Индия пока не подтверждает заявления Трампа, что якобы отказалась от российской нефти. Негатив в акциях ЛУКОЙЛа связан не только с внешними, но и с внутренними новостями. Сегодня совет директоров компании собирался рассматривать вопрос о промежуточных дивидендах за 1 полугодие 2025 года, но рассмотрение этого вопроса отложено.

– Вполне возможно, что ЛУКОЙЛ отложил дивиденды «до лучших времён» из-за объявленных санкций, которые будут ему грозить потерей партнёров и постоянных клиентов. Компании также придётся продавать нефтетрейдинговую «дочку» Litasco Trading. Ранее она была зарегистрирована в Швейцарии. Напомним, что в 2022 году из-за возможных санкций Евросоюза она была перерегистрирована в ОАЭ.

Вполне возможно, что многие партнёры Litasco будут бояться совершать с ней легальные сделки. ЛУКОЙЛ выглядит переоценённым по мультипликаторам на 12-20% к аналогам из нефтегазового сектора. Это означает, что потенциал падения у бумаг есть. Возможно, что оно связано с тем, что рынок не ожидает сильных финансовых результатов корпорации по МСФО за 3 квартал 2025 года. На уровне около 5650-5700 руб. акцию будет смысл «подбирать» на хороших новостях.

Наша целевая цена акций ЛУКОЙЛа до конца года составляет 5600 руб. за бумагу, – резюмирует Наталья Мильчакова.