Нижний Новгород занял первое место по доле проданных квартир в новостройках среди российских городов по итогам 2025 года. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на данные группы «Самолет» и компании MACON, уровень распроданности в городе достиг 89%, что является наивысшим показателем.

На втором месте расположился Омск с показателем 83%, третье место заняла Москва с результатом 81%. Исследование проводилось по доле проданных квартир в проектах на высокой стадии готовности и охватило основные крупные города России.

«Вопреки всем опасениям, спрос на новую качественную недвижимость продолжает сохраняться. Люди по-прежнему испытывают потребность в улучшении своих жилищных условий, и, несмотря на высокую ключевую ставку, сохраняют активность на рынке», – пояснил директор по продажам федеральных проектов группы «Самолет» Антон Гак.

Напомним, что по итогам сентября 2025 года в российских миллионниках продано 20,3 тыс. квартир, что больше на 7% год к году.