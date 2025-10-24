Новости

Экс-начальника подразделения РЖД в Иркутске обвинили в присвоении премий работников

В Иркутске перед судом предстанет бывший руководитель структурного подразделения РЖД. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

По данным транспортных СК и прокуратуры региона, в 2024 году начальник присвоил себе 221 тысячу рублей. Деньги были выплачены в качестве премий свыше 20 работникам. Известно, что средства люди передавали сами для предотвращения негативных последствий, в том числе, чтобы не быть привлеченными к дисциплинарной ответственности.

Полученные премии руководитель структурного подразделения транспортной организации тратил на личные цели. Вину в совершении преступления обвиняемый признал и возместил причиненный ущерб.

Уголовное дело направлено в Свердловский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу.


