Два ресторана из Иркутской области вошли в десятку лучших в Сибири

Накануне в Конгресс-холле Сибирского федерального университета в Красноярске состоялась пятая церемонии вручения наград в рамках Международной ресторанной премии WHERETOEAT SIBERIA 2025. В топ-10 лучших ресторанов СФО включили два заведения из Приангарья.

Ресторан «Лес и степь» из Братска, предлагающий гостям авторские блюда из дикого мяса, разместился на 8-й строчке. «Ламу» из Иркутска, предлагающий байкальскую кухню, занял 10-е место.

Тройку лидеров возглавили красноярские рестораны «Чешуя», Tunguska, SADKO. В топ-5 вошли 0.75 Please из Красноярска и Skopin из Новосибирска.

Международная ресторанная премия WHERETOEAT является одной из самых авторитетных отраслевых наград, цель которой – выявление и поддержка наиболее перспективных проектов, укрепление позиций национальной кухни, сохранение региональных традиций и продвижение гастрономической культуры на международном уровне. В состав экспертного жюри входят ведущие профессионалы отрасли: рестораторы, шеф-повара, журналисты и лидеры мнений. Независимость и прозрачность процесса выбора победителей обеспечиваются закрытым голосованием членов коллегии.