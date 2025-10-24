Новости

"Глобальное утепление"
«Лучше сразу сделать дом хорошо, чем переплачивать». Артур Халиулов о тонкостях утепления
«Нужен альтернативный источник тепла». Иван Конев о классических и народных способах утеплить дом
«Коробка без утеплителя – это еще не дом». Наталья Пуховская об оценке энергоэффективности
Все материалы сюжета

Иркутский бар признали лучшим в Сибири

В Конгресс-холле Сибирского федерального университета в Красноярске прошла пятая церемонии вручения наград в рамках Международной ресторанной премии WHERETOEAT SIBERIA 2025. В ее рамках были награждены представители лучшего в СФО бара.

<p>Фото: WHERETOEAT</p>

Фото: WHERETOEAT

В спецноминации «Бар года» победил humble. Social club+bar из Иркутска. Его отмечают не впервые: в 2024 году заведение признавали лучшим в России, в прошлом – включили в топ-5 по стране.

<p>Фото: WHERETOEAT</p>

Фото: WHERETOEAT

Humble. Social Club&bar появился в Иркутске в 2020 году. Его основателем является уроженец Читы, шеф-бармен Петр Стихий, который при создании проекта отошел от таких стереотипов, как лофт и полумрак, и, в свое время, открыл бар в новом формате. Также организация представляет собой социальный клуб, где можно пообщаться на интересные темы.


<p>Фото: WHERETOEAT</p> <p>Фото: WHERETOEAT</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес