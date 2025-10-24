Иркутский бар признали лучшим в Сибири

В Конгресс-холле Сибирского федерального университета в Красноярске прошла пятая церемонии вручения наград в рамках Международной ресторанной премии WHERETOEAT SIBERIA 2025. В ее рамках были награждены представители лучшего в СФО бара.

Фото: WHERETOEAT

В спецноминации «Бар года» победил humble. Social club+bar из Иркутска. Его отмечают не впервые: в 2024 году заведение признавали лучшим в России, в прошлом – включили в топ-5 по стране.

Фото: WHERETOEAT

Humble. Social Club&bar появился в Иркутске в 2020 году. Его основателем является уроженец Читы, шеф-бармен Петр Стихий, который при создании проекта отошел от таких стереотипов, как лофт и полумрак, и, в свое время, открыл бар в новом формате. Также организация представляет собой социальный клуб, где можно пообщаться на интересные темы.