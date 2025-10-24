Двоих детей заподозрили в убийстве собак в Иркутском районе: пытки снимали на видео

Двое школьников попали в поле зрения правоохранительных органов после появления в Интернете шокирующих видеозапесей. На кадрах видно, как дети пытают и убивают собак. Полицейские начали проверочные мероприятия.

«Давай! Ты же одну уже убил. <...> Вот этой вот еще раз ногу отруби», – говорит один из детей на записи, показывая товарищу, как правильно это делать.

Инспекторам по делам несовершеннолетних удалось установить личности несовершеннолетних и адреса их проживания. Оказалось, что это мальчики 7 и 13 лет из села Степановка. Мать одного из них состоит на учете в полиции за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Специалисты уже выехали на место для установления всех обстоятельства произошедшего и принятия необходимых мер. Проверку контролирует прокуратура Иркутской области.