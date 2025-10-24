Детский омбудсмен Приангарья заявила о «системных провалах» в работе со школьниками

Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева прокомментировала конфликт, случившийся накануне в одной из школ в Иркутске. Девочку избили после уроков, сняв эти действия на видео. По мнению омбудсмена, такие случаи – результат «системных провалов» в работе с детьми в регионе.

«Конфликт начался еще в школе, однако находившиеся рядом взрослые – педагоги и сотрудники школы – не приняли своевременных мер, чтобы предотвратить его развитие дальше и защитить ребенка», – отметила Афанасьева.

Она подчеркнула, что одна из нападавших состоит на профилактическом учете в полиции, при этом отсутствуют положительные результаты, «что говорит о недостатках в работе и отсутствии реального взаимодействия между школой, органами системы профилактики и семьей».

Сейчас ситуацией занимается полиция, материалы переданы в Следственный комитет для правовой оценки действий подростков. Известно, что одной обидчице исполнилось 14 лет: с данного возраста в России наступает уголовная ответственность за ряд преступлений.

«Этот инцидент стал наглядным примером системных провалов: профилактическая работа ведется поверхностно, контроль ослаблен, а равнодушие взрослых приводит к новым актам подростковой жестокости. Необходимо провести служебную проверку по организации профилактической работы в образовательном учреждении, найти пробелы для их устранения», – резюмировала омбудсмен.

Ход расследования, его результаты Татьяна Афанасьева взяла на личный контроль.

Напомним, также в поле зрения правоохранителей накануне попали еще двое детей: их заподозрили в мучении и убийстве собак. Свои действия мальчики снимали на видео.