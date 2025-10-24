Льдина с рыбаками оторвалась в Иркутской области: ее унесло течением реки

Инцидент с рыбаками произошел вчера вечером на реке Бирюсе в Нижнеудинском районе Иркутской области. Двое мужчин оказались в ловушке.

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

О том, что люди попали в беду, сообщили очевидцы, которые по счастливой случайности проезжали мимо пострадавших, пояснили в ГУ МЧС России по региону. Известно, что в течение дня сибиряки рыбачили на льдине, а вечером произошел ее отрыв. Повезло им и во второй раз: льдину вынесло на щебень – бывший брод, который находится посредине реки.

Троим специалистам ведомства понадобилось 10 часов, чтобы по таежной труднопроходимой местности добраться до места происшествия на автомобиле «КАМАЗ» с аэролодкой «Пиранья». Однако спасатели попусту преодолевали тяжелый маршрут: рыбаки выбрались сами, но при этом не посчитали нужным уведомить об этом представителей МЧС, уже направлявшихся к ним на помощь.

«К счастью, все завершилось благополучно. Удалось установить, что мужчины по мелководью прошли 300 метров вниз по течению, и там по льдинам вышли на берег, добрались до деревни Усть-Яга, где находился их автомобиль», – прокомментировал начальник Западного поисково-спасательного отряда региональной пожарно-спасательной службы Антон Пуляров.

В ведомстве напомнили, что выход на лед водоемов в Иркутской области сейчас опасен для жизни, поскольку покрытие только начинает формироваться: оно непрочное.