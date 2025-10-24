65% россиян поддерживают введение целевой ипотеки для врачей и учителей

Большинство экономически активных россиян поддерживают введение льготной ипотеки для медицинских работников и педагогов. Согласно опросу SuperJob, 65% респондентов полностью одобряют эту законодательную инициативу, в то время как против выступили 15% опрошенных.

Наибольшую поддержку целевая ипотека получила у россиян с доходом от 100 тыс. рублей, где показатель одобрения достиг 72%. Среди самих врачей и учителей уровень поддержки инициативы оказался еще выше – по 76% в каждой профессиональной группе.

Идея ипотеки по профессиям в целом вызвала больше скепсиса – ее поддержали только 41% опрошенных. После медиков и педагогов в приоритеты для расширения программы льготной ипотеки вошли инженерно-технические работники, квалифицированные рабочие и военные.