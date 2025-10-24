ИНК провела в Усть-Куте посвящение студентов ИКАТиДС в будущих специалистов нефтегазовой отрасли

Иркутская нефтяная компания (ИНК) провела торжественное посвящение в нефтяники для студентов Усть-Кутского филиала Иркутского колледжа автомобильного транспорта и дорожного строительства (ИКАТиДС).

Церемонию прошли учащиеся корпоративных групп по специальности «Слесарь по КИПиА», а также студенты, обучающиеся по федеральной программе «Профессионалитет».

Мероприятие стало важным этапом в интеграции студентов в корпоративную культуру ИНК, которая выступает ключевым партнером и будущим работодателем для выпускников. Компания уже начала работу по формированию на базе ИКАТиДС нового образовательного кластера для газонефтехимического направления.

Официальный запуск программы «Профессионалитет» намечен на 1 сентября 2026 года, однако, благодаря заблаговременной подготовке 50 человек в Иркутске и Усть-Куте уже приступили к обучению. Студенты смогут освоить такие востребованные специальности, как «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование», «Сварочное производство», «Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования», а также получить дополнительные рабочие профессии.

В рамках партнерства ИНК оказывает колледжу всестороннюю поддержку. Лаборатории и мастерские будут оснащены современным оборудованием, идентичным тому, на котором выпускникам предстоит работать на производстве. В Усть-Кутский филиал в начале 2026 года поступит новая техника по направлению теплоснабжения, в планах — создание учебно-производственных комплексов с виртуальными тренажерами. Кроме того, компания приобрела для нужд колледжа автобус для поездок на практику и оказывает поддержку в благоустройстве зоны отдыха для студентов.

В рамках посвящения со студентами встретились сотрудники Иркутского завода полимеров, которые отметили высокую заинтересованность предприятия в молодых кадрах.

— На заводе успешно работает программа по приему, поддержке и развитию молодых специалистов. Мы разрабатываем индивидуальный план развития, закрепляем наставника, это позволяет в течение трех лет занять инженерно-технические должности. Перед выпускниками открыты широкие горизонты для профессионального роста, и мы уверены, что своей активной деятельностью они помогут нам развивать предприятие дальше, — обратился к студентам начальник энергопроизводства Владимир Пенегин.

Участие в проекте «Профессионалитет» и корпоративных группах ИНК открывает перед студентами возможность освоить востребованные профессии в нефтегазовой отрасли и получить гарантированное трудоустройство на одно из ведущих предприятий региона. Эта инициатива является частью комплексной кадровой программы, которую ИНК успешно реализует с 2018 года.