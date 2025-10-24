В Иркутске благоустроили территорию у Дома архитектора

В Иркутске завершены работы по благоустройству территории у Дома архитектора в Черемховском переулке. Проект реализован в рамках региональной программы «Есть решение» при поддержке администрации Правобережного округа и депутата городской Думы.

«Особенностью благоустройства стала синхронизация работ по обновлению нашего двора и капитальному ремонту Черемховского переулка в рамках нацпроекта «Инфрaструктура для жизни». На придомовой территории уложена новая тротуарная плитка, выполнен водоотвод. Это важно для сохранения объекта культурного наследия, которым является наше здание», – прокомментировал председатель Иркутской региональной общественной организации «Союз архитекторов России» Руслан Хотулев.

Инициатива по ремонту принадлежала профессиональному сообществу архитекторов, которые собрали необходимый инициативный взнос в размере 10% от стоимости проекта. Всего в текущем году в Правобережном округе реализовано 8 инициатив горожан по программе «Есть решение».