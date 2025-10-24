Школьники в Улан-Удэ на «Урока цифры» познакомились с ИИ-агентами

Сотрудники Бурятского отделения Сбербанка провели Всероссийские «Уроки цифры» для школьников. Занятия для учеников 5-9 классов по теме «ИИ-агенты», разработанные благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее», прошли в 12 школах Улан-Удэ.

Фото предоставлено пресс-службой Байкальского Сбербанка

Управляющий Бурятскими отделением Алексей Кузьмин выступил учителем для учащихся пятого класса МБОУ Российской гимназии №59 Улан-Удэ. В ходе урока дети узнали, кто такие ИИ-агенты и как они помогают людям в обычной жизни и работе. Например, ИИ-агенты могут обрабатывать документы, консультировать пользователей в режиме реального времени, писать программы и решать прикладные задачи.

«Уже пять лет подряд мы проводим „Урок цифры“ в школах Бурятии. Видим, как ученики не просто узнают основы искусственного интеллекта, но и начинают применять его в повседневной жизни. Владение технологиями AI открывает перед ними огромные перспективы в будущем. Надеюсь, что наши занятия будут для ребят стимулом глубже погрузиться в тему и развивать свои способности дальше», – Алексей Кузьмин, управляющий Бурятским отделением Сбербанка.

Фото предоставлено пресс-службой Байкальского Сбербанка

«В нашей школе состоялся тематический Урок Цифры, посвященный искусственному интеллекту. Дети увлеченно знакомились с возможностями современных технологий и изучали способы автоматизации повседневных процессов. Полученная информация оказалась ценной и для нас, педагогов, поскольку позволяет лучше ориентироваться в текущих образовательных тенденциях и эффективно реагировать на вопросы учеников. Спасибо Сберу за новые знания», – Елена Бугдашкина, директор МБОУ Российская гимназия №59 г. Улан-Удэ.

Проект «Урок цифры» реализует АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры России и Минпросвещения России в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации». Благотворительный фонд «Вклад в будущее» является одним из семи партнеров, разрабатывающих и организующих урок в текущем учебном году. Материалы урока останутся доступны на сайте всероссийской акции и после ее официального окончания.