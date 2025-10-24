Люди старшего возраста освоили финансовую грамотность и проверили здоровье

В Улан-Удэ на площадке Национальной библиотеки люди старшего возраста приняли участие в Форуме «С заботой о старших», который прошел под эгидой Сбера.

Фото предоставлено пресс-службой Байкальского Сбербанка

На форуме сотрудники банка рассказали участникам встречи, как обезопасить свои финансы от мошенников, приумножить накопления, эффективно экономить, а также совершать покупки с выгодой для бюджета. Кроме того, пенсионеры и люди, кто готовится выйти на заслуженный отдых, смогли сыграть в интеллектуальную игру, а также пройти скрининг здоровья, тренинг по профилактике деменции.

«В Улан-Удэ Форум «С заботой о старших» прошел третий раз. По традиции мы проводим это мероприятие на территории Национальной библиотеки Бурятии. Во время лекций участники ходили на увлекательные выступления экспертов, делились личным опытом и смогли получить важные советы по различным жизненным и финансовым вопросам. Мы уверены, что площадка Форума стала популярным событием для общения интеллектуальных, энергичных и творчески настроенных горожан», – Алексей Кузьмин, управляющий Бурятским отделением Сбербанка.

Фото предоставлено пресс-службой Байкальского Сбербанка

«Мне нравится Форум и я его стараюсь не пропускать. Это удобно, когда я могу в одном месте и проверить свое здоровье, и поиграть в интеллектуальные игры, и узнать что-то новое и полезное для себя о финансовых услугах Сбера. Здесь я нахожу новых друзей, с которыми интересно совместно проводить время, заниматься спортом и поддерживать друг друга в жизни», – Елена Умнова, участник Форума «С заботой о старших» Сбера.