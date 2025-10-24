Рыбный форум: производство аквакультуры в 2025 году достигнет 390 тыс. тонн

По итогам 2025 года объём производства товарной рыбы, рыбопосадочного материала и иных объектов аквакультуры может достичь 389,1 тыс. тонн, что на 8,5 тыс. тонн превысит результат 2024 года. Прогнозом и видением перспектив этого направления на Международном рыбопромышленном форуме и Выставке рыбной продукции в Санкт-Петербурге 23 октября поделился аналитик Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка Олег Литяйкин.

В России 3/4 аквакультуры приходится на 3 основных макрорегиона: Дальний Восток, Северо-Запад и Южный федеральный округ. В каждом – свои особенности: Дальний Восток – это преимущественно пастбищная аквакультура с выращиванием лососёвых, моллюсков, водорослей; Северо-Запад – тоже лососёвые, но выращивание в садках; Юг – это карповые в открытых водоёмах.

«Аквакультура – одно из самых динамично развивающихся направлений: за 10 лет её производство выросло вдвое, это быстрее, чем свиноводство и птица. В 2025 году мы ожидаем умеренный рост на 8,5 тыс. тонн до 389,1 тыс. тонн, отмечаем положительную динамику как в товарном рыбоводстве (до 350 тыс. тонн), так и в выращивании посадочного материала (до 39,1 тыс. тонн). Мы видим два основных стимула дальнейшего развития. Это высокий потенциал аквакультуры по отношению к вылову и ёмкость импортозамещения», – прокомментировал Олег Литяйкин на сессии «Аквакультура будущего – будущая аквакультура».

Мировой опыт . С начала 1990-х гг. увеличение добычи водных биоресурсов в мире идёт не за счёт океанического вылова, а за счёт аквакультуры. Сейчас на неё приходится 52% рыбы в мире, в России – пока только 7%.

Импортозамещение. В российском рыбном импорте более 100 тыс. тонн приходится на лососёвые, карповые, сомовые и прочие виды, которые можно успешно выращивать. Это прямая возможность для импортозамещения.

Ещё одним важным фактором инвестиционной привлекательности отрасли, подчеркнул Олег Литяйкин, выступает её доходность. Она выше, чем в добыче и переработке.

ЦОЭ РСХБ видит существенные перспективы в разведении традиционных лососёвых и карповых пород с одной стороны и выращивании новых – африканского клариевого сома и водорослей с другой.

Лососёвые в российской аквакультуре занимают 38% объёма. Потенциал производства – минимум в 2 раза до 260 тыс. тонн.